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Didim'de FETÖ üyeleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 FETÖ üyesi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, eski askeri personel ve bir öğretmen yakalandı.