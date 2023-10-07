Didim'de FETÖ üyeleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 FETÖ üyesi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, eski askeri personel ve bir öğretmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü çalışma kapsamında, bir grup FETÖ üyesinin yurt dışına kaçacağı tespit edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, eski yüzbaşı S.T, eski astsubay M.A.D, eski üsteğmen K.M, açığa alınan kadın öğretmen A.B ile tekne sahibi H.Ç. ve yardımcısı A.B. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Tekne sahibi ve yardımcısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.