Didim'de CHP'den istifa edenler MHP'ye katıldı

Aydın'ın Didim İlçesi'nde bir grup CHP'li 14 Mayıs seçimleri öncesi CHP'nin HDP ile aynı oluşumda yer almasına tepki göstererek partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

Aydın'ın Didim İlçesi'nde bir grup CHP'li 14 Mayıs seçimleri öncesi CHP'nin HDP ile aynı oluşumda yer almasına tepki göstererek partilerinden istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP'ye yeni katılan partililerin rozetlerini ise MHP MYK Üyesi ve Aydın Milletvekili adayı Deniz Depboylu taktı.

Seçim bölgesi Aydın'da çalışmalarına devam eden MHP Aydın Milletvekili adayı Deniz Depboylu, bugün CHP'nin kalesi Didim'de çalışmalarına devam etti. Program kapsamında Depboylu, CHP'nin HDP ile aynı oluşum altında seçime girmesine tepki göstererek partisinden istifa edip MHP'ye katılan bazı vatandaşların rozetini taktı.

"CHP'nin HDP ile aynı çizgide yer almasını içime sindiremiyorum"

Yıllardır desteklediği CHP'nin eski adıyla HDP, yeni adıyla Yeşil Sol Parti ile aynı çizgide durmasını kabullenmediği için partisinden istifa ettiğini belirten Didim'in tanınan esnaflarından Bayram Erbaş, bundan sonra MHP saflarında yer alacağını söyledi. Erbaş, "Ben yıllardır CHP içerisinde yer aldım ve parti üyesiydim. Ama son süreçte CHP'nin HDP ile yani Yeşil Sol Parti'yle aynı çizgide durması beni ve arkadaşlarımız rahatsız etti. Biz de bu süreçten rahatsızlığımızı dile getirerek devletimizin ve milletimizin geleceği için MHP saflarında yerimizi aldık. 14 Mayıs seçimlerinde de desteğimiz Cumhur ittifakına olacak. Vekil adaylarımız Deniz Hanım, Çetin Bey ve İlçe Başkanımız Mustafa Bey'in de ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Bundan sonra aynı saflarda ülkemiz ve milletimiz için çalışacağız" diye konuştu.

MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç ise Didim'de MHP'ye olan güvenin her geçen gün arttığını ve partilerine olan teveccühün giderek hızlandığını ifade ederek, "14 Mayıs seçimlerinde Cumhur ittifakının başarısı için durmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yeniden seçilmesini sağlamak ve partimiz MHP'nin Meclis'te en güçlü şekilde temsiliyeti için var gücümüzle alanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

MHP'ye yeni katılan isimlere rozetlerini takan MHP Aydın Milletvekili Adayı Deniz Depboylu, daha sonra AK Parti'nin seçim ofisine de ziyaret etti. - AYDIN