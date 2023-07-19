Didim CHP İlçe Örgütü Delege Seçimlerini Mavi Liste Kazandı

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen CHP İlçe örgütü delege seçimlerinde mavi liste açık ara farkla galip geldi. Seçimler sonucunda toplamda 218 delege mavi liste adayı Ahmet Yılmaz tarafından temsil edilecek.

Aydın'ın Didim ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Didim İlçe örgütünün 15-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği 16 mahalledeki delege seçimleri tamamlanırken, seçimleri mavi liste açık ara farkla kazandı.

Didim CHP İlçe Örgütünde 3 listesinin yarıştığı delege seçimlerine mevcut İlçe Başkanı Nurettin Koçak kırmızı, Aydın İl Başkan Yardımcısı Dilaver Demir Sarı, Didim Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz mavi liste ile katıldı. 2 gün süren seçimleri mavi liste adayı Ahmet Yılmaz önde tamamladı. Mavi liste seçimlerde Akbük 31, Akköy 6, Altınkum 21, Cumhuriyet 27, Çamlık 30, Denizköy 2, Efeler 76, Fevzipaşa 10, Mavişehir 7, Mersindere 8 delege olmak üzere toplamda 218 delege çıkardı.

Dilaver Demir'in temsil ettiği sarı liste ise Hisar Mahallesi 24 ve Yeni Mahalle'de ise 52 olmak üzere toplamda 76 delege çıkardı.

Akyeniköy, Balat ve Batıköy Mahalleleri'nde ise seçimlerde beyaz liste ile girildi. 3 köyde toplamda 12 delege bağımsız olarak kazandı. Mevcut İlçe Başkanı Nurettin Koçak ise sadece Yalıköy Mahallesi'nden 2 delege çıkardı.

Toplamda 308 delege üyelerin oylarıyla belirlenirken, 16 adette doğal delegeyle birlikte CHP Didim ilçe örgütünün toplam delege sayısı 324 olarak belirlendi. Delege seçim sürecinin tamamlanmasının ardından CHP Didim İlçe Örgütü kongresinin ise 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştireceği öğrenildi. - AYDIN