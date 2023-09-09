Didim Belediye Meclisi'nden Cenaze Hizmetlerinde Ücretler Kaldırıldı

Didim Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısında cenaze hizmetlerinden ücretlerin kaldırılmasını oy birliği ile kabul etti.

Didim Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan Meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın katılmadığı toplantıya Başkan Vekili Celalettin Erol başkanlık etti. Gündemin ilk maddesinde yer alan ve İmar Komisyonu'na sevk edilen 'Çamlık Mahallesi 4523 ada 1 parsel uygulama imar planı değişikliği' konusu komisyon raporuna göre oy birliğiyle kabul edildi. 5 maddelik gündemle toplanan Meclis'te tüm gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilirken oturumun en çok dikkat çeken konusu ise cenaze hizmetlerinden ücret alınmaması hususu oldu.

Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararla Didim Belediyesi tarafından verilecek cenaze hizmetlerinden artık ücret alınmayacağı belirtildi. - AYDIN