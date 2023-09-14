Didim Belediye Başkanı Mavişehir Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Mavişehir Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Mavişehir Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini bizzat dinlemeye özen gösteren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Mavişehir Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Mavişehir Mahallesi sahil şeridinde yer alan esnaflarla buluşup istişarelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, halkın istek, talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarete, Didim Belediyesi'nin Mavişehir Mahallesi'nde sürdürmüş olduğu çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Atabay "Mavişehir Mahallesi'nde vatandaşlarımız ve esnafımız ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledik, fikir alışverişinde bulunduk. Kentimizin her bir noktasının gelişimi için vatandaşlarımızla fikir birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN