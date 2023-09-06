Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen ziyarette, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Didim için geçmiş yıllarda yapılan başarılı çalışmalar ve gelecek yıllar için planlanan projelerle ilgili bilgiler aktardı. Ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Başkan Atabay, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek geçtiğimiz yıllarda kentimizin gelişimi için yaptığımız tüm çalışmaları ve önümüzdeki yıllara yönelik tasarladığımız projeleri kendilerine aktardık. Önümüzdeki dönemde de Cumhuriyet Halk Partimizin yerel yönetimlerde edindiği ve edineceği başarıları ülkemiz geneline yaymak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN