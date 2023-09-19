Dicle ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü'nün 102'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Dicle ilçesinde düzenlenen kutlama programı, ilçede yeni hükümet konağı yapım süreci devam ettiğinden, Kaymakamlığın geçici olarak taşındığı İlçe Emniyet Amirliğinin bahçesinde gerçekleşti. Gaziler Günü kutlama programına Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkan Yardımcısı Sıddık Altuğ, Dicle Cumhuriyet Savcısı Akile Erol, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Asuman Karacık, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Alp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rifat Arik, Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Sabır, İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, Dicle Öğretmenevi Müdürü Osman Özkan, Dicle Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Dayan, Kıbrıs Gazileri Ömer Dinç, Zülfü Oktan, Zülkif Başeğmez, Mehmet Sezer, Hüseyin Gök, Mehmet Temel, Askeri Biroğlu, Ahmet İpek, Mehmet Tay, birçok öğretmen, öğrenci, gazi yakını, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Törende Atatürk büstüne Kaymakamlık ve belediye çelenkleri bırakıldı. Dicle Bozoba Ortaokulu'nda görevli Beden Eğitimi Öğretmen Kayhan Sert'in sunduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törende İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş Cihangir Muhammed Güler, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kutlama programı, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ve diğer katılımcıların İlçe Jandarma Komutanlığında öğle yemeğinde bir araya gelmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR