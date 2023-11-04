Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memleketi Rize'ye Geçti

1)CUMHURBAŞKANI EREDOĞAN,MEMLEKETİ RİZE'YE GEÇTİ

Erdoğan: Türkiye'yi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Grubu'nun Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 milyar Euro yatırım ile inşa ettiği 'Ford Otosan Yeniköy Fabrikası'nın açılışının ardından memleketi Rize'ye geçti. Erdoğan, Rize şehir merkezinde Belediye Blokları olarak bilinen, kentsel dönüşüm alanının açılışını yapmak ve kentte yapımı devam eden projeleri yerinde incelemek için akşam saatlerinde geldiği Güneysu ilçesinde, kendisini karşılamak için bekleyen vatandaşları otobüsten selamladı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Yapacağımız çok şey var. Yapmakta olduğumuz çok şeyler var. Hep beraber el ele vereceğiz. Eğitimden sağlığa, adalete, ulaşıma bütün bunlarla birlikte Türkiye'yi çok daha farklı yerlere taşıyacağız. Yarın toplu açılışları gerçekleştirmek için buradayız. Hem toplu açılışları gerçekleştireceğiz hem de Rize'deki kentsel dönüşümü yerinde görelim istedik" dedi.

'HERHALDE YEREL SEÇİMLERDE DE AYNI DÜŞÜŞÜ YAŞAMAYIZ'

Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası'nda yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesini de yerinde inceleyeceğini belirten Erdoğan yerel seçim mesajı verdi. Erdoğan şöyle dedi:

"Ayder'deki dönüşümleri yerinde göreyim istedim. Bütün bunları yerinde görerek alnımızın akıyla sizlerden de bu noktada 5-6 ay sonra malum yerel seçimler var. Belediye seçimleri var. Yerel seçimlerde de inşallah başta Rize merkez olmak üzere ilçelerimizi de partimize kazandırmanızı istiyoruz. Malum son seçimlerde milletvekili sayımızda bir düşüş yaşadık. Herhalde yerel seçimlerde de aynı düşüşü yaşamayız. Bunun için çok farklı bir gayret gerekecek. Bu gayretlerle birlikte inşallah Rize ve ilçelerinde çok güçlü bir ses çıkaralım istiyoruz. Yarın inşallah kentsel dönüşümleri yerinde göreceğiz. Valimizi, belediye başkanlarımızı ziyaret edelim istiyorum. Daha sonra Ayder'i de yerinde görelim istiyorum ve bunlarla birlikte eksiklerimizi süratle nasıl gideririz bunlarında inşallah planlamasını yapacağız. Hepinize hayırlı geceler diliyorum sizleri Allah'a emanet ediyorum."