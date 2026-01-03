AK Parti Üye Sayısı 11.5 Milyona Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 'nin üye sayısının son dönemde 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ak Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık. Ak Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. #BizBüyükBirAileyiz" ifadelerine yer verdi.

2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Baran AKKAYA / İSTANBUL, - Küçükçekmece'de motosikletli iki şüpheli, Muhammet Gözsu (23) ve Levent Öner (30)'e silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, Gözsu ve Öner ile birlikte olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Hasan Ali (29) yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Ali ile Muhammet Gözsu hayatını kaybetti. Levent Öner'in tedavisi sürerken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi ile Türkmen Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerden biri, yolda yürüyen Muhammet Gözsu ile Levent Öner'e ateş açtı. Saldırı sırasında silahtan çıkan kurşunlar Gözsu, Öner ve olayla ilgisi olmadığı öğrenilen Suriyeli uyruklu Hasan Ali'ye isabet etti. Motosikletli şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Muhammet Gözsu ile Hasan Ali, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Levent Öner'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcılığın çalışmasının ardından trafiğe kapatılan cadde yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.