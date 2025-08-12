Cevdet Yılmaz: Terörden Kurtulmuş Bir Türkiye, Prangalarından Kurtulmuş Bir Türkiye'dir

1) CEVDET YILMAZ: TERÖRDEN KURTULMUŞ BİR TÜRKİYE, PRANGALARINDAN KURTULMUŞ BİR TÜRKİYE'DİR

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından, yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir. Teröre doğrudan veya dolaylı olarak harcanan kaynaklar, bu ülkenin teknolojisine, altyapısına, insan kaynağına harcandığında, çok daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Konya'ya geldi. Yılmaz, ilk olarak AK Parti Konya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası parti binasında açıklamada bulunan Yılmaz, zor bir dönemden geçildiğini belirterek, "Dünyada ekonomik anlamda, siyasi anlamda belirsizliklerin son derece yükseldiği bir dönemdeyiz. Bölgemizde jeopolitik risklerin arttığı, çatışmaların yükseldiği bir dönemdeyiz. Afetler, özellikle depremler nedeniyle oluşan yaralarımızı sardığımız bir dönemdeyiz. Bütün bunlara rağmen Türkiye, ekonomisiyle, sosyal politikalarıyla güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor" dedi.

'HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR'

Yılmaz, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun hayati önem taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunu bu anlamda hayati bir önem taşıyor. Sadece Türkiye'nin, milletimizin huzuru için değil, tüm bölgemizin huzuru için çok çok kıymetli bir inisiyatif. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu konuda gayret eden tüm kesimlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vizyon, Türkiye vizyonu, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonu. Kardeşliğin ve huzurun yüzyılı vizyonu sadece Cumhur İttifakı'nın değil, milletimizin ortak hedefidir. 86 milyon vatandaşımızın ortak özlemi, beklentisi ve hayalidir. Bugün, bu büyük idealin adım adım gerçeğe dönüştüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Allah'ın izniyle yürüdüğümüz bu istikamet, bizleri demokrasisiyle, ekonomisiyle çok daha güçlü bir Türkiye'ye taşıyacak. Terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından, yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir. Teröre doğrudan veya dolaylı olarak harcanan kaynaklar, bu ülkenin teknolojisine, altyapısına, insan kaynağına harcandığında, çok daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz."