Bakan Tunç: 30 Tane AK Partili Belediyeyle İlgili Soruşturma Yapılmış

BAKAN TUNÇ, BARTIN KUMLUCA'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu ve Zonguldak programlarının ardından Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesine geldi. Kumluca Belediyesi tarafından yapılan içme suyu arıtma tesisi, çevre yolu, sosyal tesis ve yeni alınan araçların toplu açılışı beldedeki şehitler meydanında yapıldı.

Açılış töreni öncesi konuşan Bakan Tunç, Türkiye'de 22 yıldır önemli hizmetler yaptıklarını söyleyerek, "Alt yapısıyla, üst yapısıyla, fiziki kalkınma hamleleriyle uğraşırken bir yandan da Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmasının mücadelesini verdik. İstemediler. 'Yüksek standartlı bir demokrasiye layık değil bu millet' diyen vesayetçi güçler hiç boş durmadı. Türlü türlü engeller çıkardılar. Parti kapatma davaları, Gezi Olayları, 17-25, 15 Temmuz hain darbe kalkışması, terörün azdırılması. Bir taraftan şeytan taşladık, bir taraftan tavaf yaptık, hizmet ettik. Durmak yok, yola devam diyoruz. Ülkemizi daha da güçlendirmek, milli enerji hamleleriyle bağımsız sanayisiyle her yönüyle güçlendirmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz ile müjde verdiğinde bunun eleştirildiğini söyleyen Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjde verdiğinde muhalefet bunu seçim yatırımı sandı. Ancak doğal gaz Filyos'a ulaştı. 2028 sonunda sadece Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkan gaz, Türkiye'nin tüm konut ihtiyacına cevap verecek düzeye gelecek. Gabar'da da petrol keşfedildi. Dağları terörden temizledik, petrol fışkırdı. Milletimiz için ne gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içindeyiz " diye konuştu.

Bakan Tunç, daha sonra duaların ardından toplu açılış kurdelasını kesti.

BAKAN TUNÇ, AMASRA'DA DOĞAL GAZ VERME TÖRENİNDE

Bakan Tunç, daha sonra Amasra'ya geçerek Barış Akarsu Kültür Parkı'nda 'Doğal Gaz Verme Töreni'ne katıldı. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız geçen sene Ağustos ayında Ahlat'ta yaptığı konuşmada iç cephemizi ve kardeşliğimizi güçlendirmemiz lazım dedi. Türkiye'yi hiçbir ayrım yapmadan hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi toplum kesimine sahip olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, hep beraber Türk milletiyiz bin yıllık kardeşliğimiz var, bu bin yıllık kardeşliğimize vurulan hançeri çıkarmamız lazım, terörü aradan sıyırmamız lazım dedi. Sonra da Sayın Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasıyla beraber yeni bir dönem başladı. Şu anda terörsüz Türkiye ile ilgili büyük bir çaba var. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Binlerce şehit verdik, askerimizi, polisimizi, memurumuzu, doktorumuzu, hemşiremizi, öğretmenimizi şehit verdik. Acılar yaşadık, terör örgütü milletimizi huzursuz etti. Bölgede yapılan yatırımları engelledi, şantiyeler bastılar, terör olmasaydı bugün o trilyonlarca gelir ülkemizin kalkınmasına harcanacaktı. Hem ekonomik açıdan, hem maddi hem manevi açıdan çok büyük zararlar çektik. Şimdi artık diyoruz ki bu zararları çekmeyelim. Terörsüz Türkiye'de, Türkiye yüzyılında milletimizin kaynaklarını ekonomiye harcayalım, milletimizin refahına harcayalım. 'Daha çok yatırım' diyelim. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Milletçe beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bugün mecliste şu anda toplantıdalar, Türkiye'yle ilgili milli dayanışma ve demokratikleşme komisyonu bütün partiler bir araya geldi, konuşuyorlar. Konuşarak herkes düşüncelerini açıklayarak ve inşallah önümüzdeki dönemi, önümüzdeki yüzyılı çocuklarımıza, geleceğimize, huzurlu bir geleceği armağan edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tabi bu süreci sabote etmek isteyenlere karşı da uyanık olacağız ve o sabotajlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. O zaman yatırım hamleleri daha da hızlanacak. Kardeşliğimiz, demokratik, demokrasimiz daha da güçlenecek. Eser üzerine eser koymaya devam edeceğiz."

Bakan Tunç, daha sonra duaların ardından protokol ile birlikte doğal gaz ateşini yaktı.