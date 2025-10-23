Bakan Işıkhan: AK Parti, 85 Milyonun İtibadını Kazanmıştır

1) BAKAN IŞIKHAN: AK PARTİ, 85 MİLYONUN İTİMADINI KAZANMIŞTIR

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "23 yıllık iktidarımız boyunca, sorumluluğunu üstlendiğimiz her bir il ve ilçeye sayısız eser kazandırdık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hizmet vizyonu sayesinde belediyecilik tarihini yeniden yazan Ak Parti, bugün sadece kendi seçmeninin değil, 85 milyonun itimadını kazanmıştırö dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret ve program için Mardin'e geldi. Bakan Işıkhan, Ömerli ilçesinde yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı. Törende Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Başkanı Mehmet Uncu, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ve vatandaşlar yer aldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, Ömerli'nin Mardin'in yükselen değeri olma yolunda olduğunu ifade ederek, "Bugün, Ömerlili kardeşlerimiz için hizmet kapısı olan ilçe belediyemize yeni bir bina kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2024 yılında yapımına başlanan ve tamamlanan belediye binamızın açılışını gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. Rabbimize şükürler olsun inşallah. Belediyeler, bildiğiniz gibi milletimizle en yakın temas kurduğumuz, her bir vatandaşımızın derdiyle bire bir ilgilendiğimiz önemli hizmet alanlarımızdan bir tanesidir. Belediyeler, aynı zamanda şehirlerimizin kalkınma sürecini başlatan, birlik ve beraberlik şuurunu geliştiren, milli iradenin makamlarıdır. Bu sebeple ilçelerimizde ve illerimizdeki hizmet ağlarımız ne kadar kuvvetli olursa, hem yerelde hem de genelde kalkınma sürecimiz de o kadar hızlı, bereketli ve verimli olur. Ömerli maşallah, bu süreci alnının akıyla yürüten başarılı belediyelerimizden birisi olarak, AK Parti'nin gönül belediyeciliği anlayışıyla gün geçtikçe daha da büyüyor, gelişiyor. Altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine, kamu binalarından duble yollara, sanat merkezlerinden spor komplekslerine kadar her bir caddesi ve sokağı, her gün yeni bir hizmetle buluşuyor. Bu anlamda Ömerli'nin, Mardin'in yükselen değeri olma yolunda emin adımlarla ilerleyişine şahit olmak, bizleri de ziyadesiyle memnun ediyorö dedi.

'AK PARTİ OLARAK, BİZİM DERDİMİZ MİLLET, DAVAMIZ MEMLEKET DAVASIDIR'

AK Parti'nin 23 yılda her il ve ilçeye sayısız eserler kazandırdığını belirten Bakan Işıkhan, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz böylesine değerli eserleri; bu ilerleyişi perçinleyen, vatandaşlarımızla bağlarımızı güçlendiren önemli vesileler olarak görüyoruz. 'Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözünün hikmetine binaen, 23 yıllık iktidarımız boyunca, sorumluluğunu üstlendiğimiz her bir il ve ilçeye sayısız eser kazandırdık. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hizmet vizyonu sayesinde belediyecilik tarihini yeniden yazan AK Parti, bugün sadece kendi seçmeninin değil 85 milyonun itimadını kazanmıştır. AK Parti olarak, bizim derdimiz millet, davamız memleket davasıdır. Halka hizmet etmeyi, hakka hizmet etme şiarıyla hayata geçiren bir partiyiz. Bu anlayışla, yerel yönetimlerin gayreti, devletimizin, önümüzdeki yüzyılı planlayan vizyonu ile buluştuğunda, ortaya Türkiye Yüzyılı'na yaraşır dünya standartlarının da üzerinde şehirler çıkması kaçınılmazdır. Söz konusu ülkemizin ve milletimizin istikbali olduğunda, gözümüz daima yükseklerde olmaya devam edecektirö diye konuştu.

'YAKLAŞIK 20 BİN ÖĞRENCİMİZE TOPLAMDA YARIN 457 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPACAĞIZ'

Her yıl vazife ve harp malulleri ile çocuklarına yönelik yapılan eğitim ve öğretim yardımının yarın yapılacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "Gerek çalışma hayatında gerek sosyal güvenlik sistemimizde milletimizin refahını artıracak her türlü çalışmayı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumumuzun her yıl vazife ve harp malullerimizin kendileriyle çocuklarına yönelik ödediği eğitim ve öğretim yardımını bu sene cuma günü ödeyeceğiz. Yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda yarın 457 milyon liralık ödeme yapacağız. Bu bilgiyi de buradan vermek istiyorum. Mardin için; halka hizmetin de yatırımın da en iyisini hedeflemeye devam edeceğizö ifadelerini kullandı.