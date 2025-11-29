Haberler

AK Partili Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye, Asla Bir Pazarlık Süreci Değildir

Güncelleme:
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili, "Bu süreç asla ve asla bir al ver, bir pazarlık süreci değildir. Terör örgütü geldiğimiz noktada varlığını tasfiye etmeye karar verdiğini ilan etmiştir, onun gereğini de devletimizin kudreti anbean takip etmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Burdur İl Başkanlığı'nda 3'üncü Kademe İl Başkanları ve 3'üncü Kademe İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı. Öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Büyükgümüş, savunma sanayisindeki gelişmelerden bahsedip, 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi. Terörün tasfiyesiyle Türkiye'nin önemli ivme kazanacağını vurgulayan Büyükgümüş, "Bizim gördüğümüz terörsüz Türkiye marifetiyle, son 40 yılda terör nedeniyle milletimizle buluşamayan 2 trilyon dolarlık bir büyük imkanı, yılda 50 milyar dolarlık büyük bir imkanın milletimizle buluşması, ülkemizin kalkınması için seferber edilmesidir. Biz bunun için yeni kalkınma döneminin terörsüz Türkiye ile birlikte daha da ivmeleneceğine inanıyoruz. Onun için bu kaynağın terör nedeniyle milletimizle buluşmasına engel koyan prangalara karşı bunlardan kurtulup, çiftçisiyle, kadınlarıyla, gençleriyle, emeklileriyle, sanayicisiyle, esnafıyla bu yeni kalkınma hamlesini milletimizin tüm fertlerini kapsayacak şekilde güçlü bir ivmelenme içerisine girmesini hedefliyoruz" dedi.

'GABAR'I TERÖRDEN TEMİZLEDİK'

Büyükgümüş, "Gabar'ı terörden temizledik ve bugün orada Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 10'u kadar bir kaynağı elde ediyoruz. Yılda 3 milyar dolardan fazla bir imkanı, zenginliği milletimizle buluşturmamız mümkün oluyor. Bunun daha niceleri var, buna yürekten inanıyoruz ve İnşallah terörsüz Türkiye'ye ulaştığımızda bu prangaların hepsini tamamen yok ettiğimizde bu zenginliğin, bu refahın milletimizle buluşarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en güçlü lokomotif olacağına inanıyoruz, bunun için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

'YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Terörsüz Türkiye'nin refah demek olduğunu belirten Büyükgümüş, "Bu süreç asla ve asla bir al ver, bir pazarlık süreci değildir. Terör örgütü geldiğimiz noktada varlığını tasfiye etmeye karar verdiğini ilan etmiştir, onun gereğini de devletimizin kudreti anbean takip etmektedir. Bizim bu sürece başladığımızda ilk duasına, ilk fikrine başvurduğumuz her zaman şehit aileleri ve gazilerimiz olmuştur. Onların aziz hatıralarında aldığımız ruh ve imanla inşallah yolumuza devam edeceğiz" dedi. Açıklamanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

