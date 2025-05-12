Müsavat Dervişoğlu'ndan Şehit Ailelerine Destek Mesajı

1) DERVİŞOĞLU: BAZI GELİŞMELER YÜREKLERİMİZİ KANATIYOR

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye zor günlerden geçiyor. Bazı olaylar, bazı gelişmeler yürekleri kanatıyor. Bilin ki kanayan yüreğinizin yanında bir kardeşiniz, bir evladınız olarak nefes aldığım sürece saf tutmaya devam edeceğim" dedi.

Şanlıurfa'ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaretlerine Balıklıgöl ile başladı. Burada balıklara yem veren Dervişoğlu ardından Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ziyaret ederek şifalı sudan içti. Müsavat Dervişoğlu Dergah Çarşısı'ndaki esnafı gezdikten sonra programı kapsamında şehit anneleriyle bir araya geldi. Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine karanfil dağıtan Dervişoğlu burada açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR'

Müsavat Dervişoğlu, nefes aldığı sürece şehit annelerinin yanında saf tutacağını ifade ederek, "Bugün, Anneler Günü. Sevdiklerini kaybetmiş insanlar, bir yandan gururu bir yandan hüznü yaşıyor. Böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sadece bu gününüzü değil, yarınlarınızı da sizlerle paylaşma iradesine sahip olduğumu bilmenizi isterim. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bazı olaylar, bazı gelişmeler yürekleri kanatıyor. Bilin ki kanayan yüreğinizin yanında bir kardeşiniz, bir evladınız olarak nefes aldığım sürece saf tutmaya devam edeceğim. Kayıplarımızı telafi etmek mümkün değil ama onların hesabını sormak mümkün. İhtiyaçların giderilmesini sağlamak, acıları paylaşarak hafifletmek, gururu ve şerefi birlikte yaşatmak ve yüceltmek mümkün. Bu nedenle yanınızdayım, huzurunuzdayım. Bütün olumsuzluklarla mücadele kararımızdan asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

'EVLATLARINIZIN HAKKINI SAVUNACAĞIM'

Dervişoğlu, bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirterek, "Evlatlarımız bu vatan için şehit oldular. Bizim de bu uğurda tarihi sorumluluklarımız var. Bunun bilinciyle hareket edeceğim. Evlatlarımızın haklarını, sizlere bıraktıkları şerefli mirası sonuna kadar savunacağım. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Şehitlik gibi yüce bir makamın mirasını taşıyan sizlerin vakarınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kiminiz evlatlarınızı, kiminiz eşlerinizi, kardeşlerinizi kaybettiniz. Ama millet olarak sizlerin ferasetiyle, yüce şuuruyla ayaktayız. Şehitlerimizin vatan kıldığı bu topraklarda onurla yürüyoruz. Vatan size minnettardır. Cenabıallah hepinizden razı olsun, şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize sabır ve metanet versin" ifadelerini kullandı.Müsavat Dervişoğlu daha sonra partisinin Geliştirilmiş İl Divan Toplantısına katıldı.