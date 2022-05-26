Dezenformasyonla mücadele yasası Meclis'te - Haberler

DEZENFORMASYONLA mücadele amacıyla hazırlanan, 40 maddelik yasa teklifi AK Parti ve MHP'li milletvekillerin ortak imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti ve MHP'li milletvekillerin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan 40 maddelik yasa teklifi; 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' değişiklik öngörüyor. Dezenformasyonla mücadeleyi amaçlayan yasa teklifi ile; sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Değişiklik Teklifiyle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınıyor. Böylelikle, internet haber siteleri de ilanlardan yararlanabilecek.