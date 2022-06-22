Dezenformasyonla mücadele yasası görüşmeleri ertelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dezenformasyonla mücadele yasası görüşmeleri ertelendi

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
 - Güncelleme:
Dezenformasyonla mücadele yasası görüşmeleri ertelendi

TBMM Genel Kurul'da, bugün başlanması planlanan, dezenformasyonla mücadeleyi de öngören yasa teklifinin görüşmeleri ertelendi.

TBMM Genel Kurul'da, bugün başlanması planlanan, dezenformasyonla mücadeleyi de öngören yasa teklifinin görüşmeleri ertelendi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün başlanması planlanan, 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifinin görüşmeleri ertelendi. Teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaşacağı belirtildi. Genel Kurul'da, Dezenformasyonla Mücadele Yasası yerine 6'ncı Yargı Paketi görüşülecek.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title