Dezenformasyonla mücadele yasası görüşmeleri ertelendi TBMM Genel Kurul'da, bugün başlanması planlanan, dezenformasyonla mücadeleyi de öngören yasa teklifinin görüşmeleri ertelendi. TBMM Genel Kurul'da, bugün başlanması planlanan, dezenformasyonla mücadeleyi de öngören yasa teklifinin görüşmeleri ertelendi. TBMM Genel Kurulu'nda, bugün başlanması planlanan, 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifinin görüşmeleri ertelendi. Teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaşacağı belirtildi. Genel Kurul'da, Dezenformasyonla Mücadele Yasası yerine 6'ncı Yargı Paketi görüşülecek. Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika Politika Haberler

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