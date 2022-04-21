'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nde sona gelindi

Ak Parti'nin 8 aydır üzerinde çalıştığı 'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nin taslak çalışması tamamlandı. Düzenleme ile ilgili taslak metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve MHP'ye sunuldu.

Ak Parti'nin 8 aydır üzerinde çalıştığı, yaklaşık 60 maddelik yasa teklifi çalışmalarında sona gelindi. AK Parti'nin yetkili kurullarında istişare edilen taslak metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MYK ve MHP'ye sunuldu. Teklifin, gelecek hafta taslak üzerindeki toplantı sonrası Meclis'e sunulması planlanıyor. Ayrıca teklif, Meclis'e sunulmadan önce bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşüne sunulacak. Söz konusu yasa teklifi ile özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.Öte yandan internet haberciliği de bu yasa ile yasal altyapıya kavuşturulacak.