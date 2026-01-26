Haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Suriye ordusunun operasyonlarının Türkçe talimatlarla koordine edildiği iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye ordusunun operasyonlarının Türkçe talimatlarla koordine edildiğine dair iddiaları yalanladı. Merkez, paylaşılan görüntülerin montajlandığını ve daha önce paylaşıldığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Söz konusu görüntülerin sınırlarımıza yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021 yılında paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bu görüntüler Arapça ses de eklenerek montajlanıp, kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur. Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
