Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'oylar sisteme eksik yüklendi' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik yüklendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik yüklendi." iddiasının kamuoyunu provoke etmeye yönelik olduğunu bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "(Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik yüklendi) iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller incelendiğinde yanlış verinin YSK sistemine değil, CHP'nin sistemine ait olduğu açıkça görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İddialara konu sandık kurulu tutanaklarında oyların doğru yazıldığı ancak CHP'nin sistemine yanlış girildiği belirtilen paylaşımda, "YSK'nın seçim verilerini paylaşacağı sonuc.ysk.gov.tr adresi sonuçların resmi olarak açıklanmasıyla aktif olacaktır." denildi.

Paylaşımda, aynı seçim bölgesindeki YSK'ye ait veriler ile CHP'nin sistemi üzerinden yanlış girilen verilere ait görseller karşılaştırılarak verildi.