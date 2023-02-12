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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Kardaş'tan "yeni sığınmacı" iddiasına yanıt Açıklaması

Politika Haberleri

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Kardaş'tan 'yeni sığınmacı' iddiasına yanıt Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sınır kapılarından "tek bir Suriyelinin dahi" Türkiye'ye giriş yapmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sınır kapılarından "tek bir Suriyelinin dahi" Türkiye'ye giriş yapmadığını bildirdi.

Kardaş, sosyal medya hesabından, CHP'li Fikri Sağlar'ın "AKP, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor." iddiasına yanıt verdi.

Bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Kardaş, "Açıkça provokasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüz binlerce Suriyeliyi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar. Toplumsal huzuru bozacak yalanlara karşı dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fikri Sağlar İdris Kardaş Türkiye Politika Haberler

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