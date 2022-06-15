Dezenformasyon düzenlemesi, Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

DEZENFORMASYONLA mücadeleye ilişkin, 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplanan Adalet Komisyonu'nda, görüşülen teklif hakkında, muhalefet partileri eleştiride bulundu. Bazı maddelerin tekliften çıkarılması istendi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, basın kartına getirilen düzenlemelerin yanlış olduğunu belirterek, "Bazı itirazlarımızın, endişelerimizin ve kamuoyunda tartışılan, 'iktidarın basını kontrol altına alma çalışması, basın özgürlüğünü kısıtlaması ya da iktidarın kabul ettiklerinin gazeteci, etmediklerinin değil' şeklindeki serzenişleri ve bunun bir alt yapısı oluşturuluyor" dedi.

Türkiye'deki herhangi bir mevzuata tabi tutulmadan sunulan bu hizmetler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen ve benzer hizmeti sunan işletmeciler açısından haksız rekabet oluşturduğu için BTK'ya bu hizmetlere ilişkin gerekli düzenlemeleri yapma ve ilgili tedbirleri alma hususunda yetki veriliyor. Böylelikle, BTK tarafından yetkilendirilen işletmecilerin, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesini teminen tüketici hakları, kişisel verilerin korunması, hizmet kalitesi, raporlama, mali yükümlülükler gibi bazı yükümlülüklere tabi tutulması amaçlanıyor. Yalan haberin vardığı nokta ve etkileri dikkate alınarak dezenformasyonla mücadele kapsamında bir taraftan idari tedbirler güçlendirilirken diğer taraftan 5237 sayılı Kanunun 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' bölümünde 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' başlığıyla müstakil bir suç ihdas ediliyor. Bu doğrultuda, sırf halk arasında endişe, panik yaratmak amacıyla, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilginin, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayılması suç olarak düzenleniyor. Böylelikle failde özel kast, gerçeğe aykırı bilgide özel nitelik ve eylemde elverişlilik aranacak. Teklifle; internet haber sitelerinde cevap ve düzeltme hakları açık bir şekilde teminat altına alınıyor ve içeriğin yayından çıkarılması ile erişimin engellenmesi durumlarında da düzeltme ve cevap metninin bir hafta süre ile yayınlanmaya devam edileceği belirleniyor.