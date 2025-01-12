Devrek'te MHP İstişare Toplantısı Düzenlendi

Devrek'te düzenlenen istişare toplantısında Mhp'liler bir araysa geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen istişare toplantısında il ve ilçe yöneticileri bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundular.

Devrek MHP İlçe Başkanı Cevat Tilkicik başkanlığında parti binasında bir araya gelen davetliler il ve ilçelerdeki gelişmeler ile çeşitli konular hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Zonguldak MHP İl Başkanı Çağatay İpekçi, MYK Üyesi Murat Kotra ve diğer il görevlilerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan İlçe Başkanı Cevat Tilkicik, "Öncelikle bizleri ziyaretleri ile onurlandıran değerli misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. İlimizden gelerek bizleri onure eden misafirlerimiz ile çeşitli konular üzerinde bilgi alışverişinde bulunduk nazik zilyetlerinden dolayı kendilerine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Zonguldak MHP İl Başkanı Çağatay İpekçi ise yaptığı konuşmada," Devrek'te görevine yeni seçilen başkanımız Cevat Tilkicik kardeşimize hem hayırlı olsun hem de çeşitli konular hakkında fikir alışverişinde bulunmak için arkadaşlarımızla birlikte ziyaret gerçekleştirdik kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum Allah utandırmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sonraki toplantı basına kapalı olarak devam edildi. - ZONGULDAK