Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta atandı

Resmi Gazete yayımlanan atama kararına göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Akif Balta atandı.

Resmi Gazete yayımlanan atama kararına göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Akif Balta atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta atandı. Balta'dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ekinci atandı. Söz konusu atama kararları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA

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