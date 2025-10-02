Devlet Korumasındaki Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Devlet korumasındaki 742 gencin devlet kurumlarına yerleştirilmesinin gerçekleştirildiği kura töreninde, "Bakanlık olarak, tüm politikalarımızı, çocuğun üstün yararını gözeten bir anlayışla yürütüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 'Devlet Korumasından Yararlanan Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi' kura töreni düzenlendi. Bu kapsamda devlet korumasındaki 742 genç kamu kurumlarına atandı.

"Tüm politikalarımızı, çocuğun üstün yararını gözeten bir anlayışla yürütüyoruz"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlere yeni görevlerinde başarılar dileyerek, "Bakanlık olarak, tüm politikalarımızı, çocuğun üstün yararını gözeten bir anlayışla yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bir çocuğun hayatına dokunmak, ülkemizin geleceğine yön vermektir. Bu anlamda hayat yolculuklarının her aşamasında aile odaklı bir yaklaşımla çocuklarımızın yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Onları, sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Her bir çocuğun kendi yeteneğini keşfetmesini önemsiyoruz"

Hizmetleriyle, her çocuğun potansiyelini ortaya çıkaracak şartlar hazırladıklarını aktaran Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 178 bin 837 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan 'Sosyal ve Ekonomik Destek' programıyla takip ediyoruz. Öte yandan ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan çocuklarımız için sıcak ve güvenli ortamlar sunuyoruz. Bugün çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerinde 15 bin 324 çocuğa sevgi dolu bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu çocuklarımız için sadece güvenli yaşam alanı sunmakla yetinmiyoruz. Eğitimde en iyi imkanlara ulaşmaları için fırsatlar sağlıyoruz. Kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle tanışmalarını, sporun disiplin ve özgüven kazandıran yönünü keşfetmelerini destekliyoruz. Bu yıl, korumamız altında bulunan 286 çocuğumuzun üniversiteyi kazanmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra 57 ilde, 3 bin 109 evladımızın lisanslı olarak farklı spor dallarında kendilerini yetiştirmelerini destekliyoruz. 2 bin 868 çocuğumuz ise çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerle yeteneklerini geliştiriyoruz. Her bir çocuğun kendi yeteneğini keşfetmesini önemsiyoruz."

"Hayallerinizden asla vazgeçmeyin"

Atanan 742 kişi için her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, gençlere verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Sizler, bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz. Hayalleriniz, enerjiniz ve cesaretinizle Türkiye'nin yarınlarını şekillendireceksiniz. Bundan sonra girdiğiniz her ortamda, devletimizin şefkatini ve güvenini temsil edeceksiniz. Unutmayın, her yeni gün size kendinizi geliştirmek, üretmek ve iz bırakmak için bir fırsat sunar. Bu fırsatları muhakkak değerlendirin. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Küçük adımlarınız büyük dönüşümlere kapı aralayabilir. Bizler size inanıyoruz. Sizlerin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kurumlarınızda dürüstlükle, adaletle, çalışkanlıkla örnek bireyler olacağınızdan eminiz." - ANKARA