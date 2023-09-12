Devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, bir televizyon kanalında yayınlanan programda devlet korumasındaki çocuklarla ilgili atılan iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir televizyon kanalında yayınlanan programda devlet korumasındaki çocuklarla ilgili atılan iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Devlet korumasında bulunan çocuklarımızı ve Bakanlığımızı yıpratmak için belirli çevreler tarafından belli aralıklarla dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara ilişkin Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz. Hassas hizmet gruplarımıza yönelik iddia ve haberlerinde basın mensuplarını daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Dezenformasyona karşı her türlü mücadeleyi verirken çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA