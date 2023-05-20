Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için Kars'ta çalışmalarına başladı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için Kars'a gelen Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun, Kars'ta çalışmalarına başladı. Uzun, hemşehrilerinden Erdoğan'a destek istedi ve Türkiye Yüzyılı'nın başlaması için 28 Mayıs'ta destek verme çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Talip Uzun, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için memleketi Kars'a geldi.

Kars Havalimanı'nda kalabalık bir heyet ile karşılanan Talip Uzun, Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Talip Uzun daha sonra Kars'ın Sarıkamış ilçesine geçerek çalışmalara başladı.

Sarıkamış'ta büyük ilgi ile karşılanan Talip Uzun, hemşehrilerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Her gitti yerden "söz" isteyen Talip Uzun ; "Artık zaman kaybetme lüksümüz yok. Bir an önce Türkiye Yüzyılı'nın başlaması gerekiyor" diyerek hemşehrilerine şu mesajı verdi : "Bildiğiniz üzere 14 Mayıs'ta aziz milletimizin hür iradesinin tecelli ettiği bir seçim dönemini yaşadık. Milletimizin binlerce yıllık tecrübesiyle oluşmuş irfanı bize yine kılavuzluk etti. Ülkemizin son yıllarda elde ettiği kazanımların heba edilmesine müsaade etmedi.Gerek fiziki yatırımların gerek insana yapılan yatırımların devam etmesinden yana tavrını koydu. Büyümeden, istikrardan ve güçlü Türkiye'nin safında yer tuttu milletimiz.

Türkiye genelinde elde edilen sonuçlar her türlü takdirin üzerindedir.Milletimiz samimiyetle kendisine hizmet edenden yana durmuş, göstermelik masalara ve oyunlara prim vermemiştir.14 Mayıs'ta aslında milletimiz Büyük Türkiye gemisini yolculuğa hazırlamış, geminin gideceği rotayı belirlemiş, kaptanı da seçmiştir. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu büyük yolculuğu başlatmak için bizlerden 28 Mayıs günü haber bekliyor.

Buradan göndereceğimiz oylarla Türkiye Yüzyılı başlayacak. Artık zaman kaybetme lüksümüz yok. Bir an önce Türkiye Yüzyılı'nın başlaması gerekiyor. Bunun için 28 Mayıs'ta bu kutsal yolculuğun başlamasına destek verme zamanıdır. Kars'ta maçın ilk yarısında ki olumsuzluğu ikinci yarısında lehimize çevireceğimize olan inancım tamdır. Bu kez Serhat Şehrimizden çok daha yüksek bir ses çıkacağından şüphem yoktur. İnanıyorum ki Kars kendi geleceği için ve ülkemiz için doğru tercihi yapacaktır." Dedi. - KARS

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023