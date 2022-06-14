Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı'da ABD...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı'da ABD askerleri ile PKK/YPG'li teröristlerin birlikte devriye turları atması neyin mesajı? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi var?"
Devlet Bahçeli : " Türkiye'nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı'da ABD askerleri ile PKK/YPG'li teröristlerin birlikte devriye turları atması neyin mesajı? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi var?" - ANKARA
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