Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı'da ABD... - Haberler

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Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı'da ABD...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Devlet Bahçeli: 'Türkiye'nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı'da ABD...

Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı'da ABD askerleri ile PKK/YPG'li teröristlerin birlikte devriye turları atması neyin mesajı? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi var?"

Devlet Bahçeli : " Türkiye'nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken sınırlarımıza 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı'da ABD askerleri ile PKK/YPG'li teröristlerin birlikte devriye turları atması neyin mesajı? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi var?" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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