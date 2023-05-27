Devlet Bahçeli: 'Terör örgütlerinin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yarın mutlaka kaybetmelidir'
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'terör örgütlerinin adayı' olarak nitelendirerek, yarın yapılacak seçimlerde kaybetmesi gerektiğini söyledi.
Devlet Bahçeli : "Terör örgütlerinin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yarın mutlaka kaybetmelidir"
"Devlet ve siyaset krizine yatırım yapanlar yarın kaybetmelidir"
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika