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Devlet Bahçeli: 'Terör örgütlerinin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yarın mutlaka kaybetmelidir'

Politika Haberleri

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'terör örgütlerinin adayı' olarak nitelendirerek, yarın yapılacak seçimlerde kaybetmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Bahçeli : "Terör örgütlerinin adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yarın mutlaka kaybetmelidir"

"Devlet ve siyaset krizine yatırım yapanlar yarın kaybetmelidir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Siyaset Politika Haberler

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