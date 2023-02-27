Devlet Bahçeli : "Şu an Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir."

"6 Şubat'tan bu yana ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştır"

"Türkiye çözüm üretme kabiliyeti çok yüksek bir ülkedir"

"Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. İstikrar içerisinde güçlü bir yönetime sahiptir. Milletiyle kaynaşmış, barışmış bir Türkiye'dir."

"Beslenme, barınma ve emniyet önemli üç konudur. 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler dahil olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durmaya, elden gelen gayreti göstermiştir."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız"