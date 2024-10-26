Devlet Bahçeli: PKK, Herkesin Düşmanıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli : " PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır"

" Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir"

" Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından terör örgütleri Türkiye'ye kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.