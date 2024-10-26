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Devlet Bahçeli: PKK, Herkesin Düşmanıdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamalarda PKK'nın Türkler ve Kürtler dahil herkesin düşmanı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nın BRICS toplantısına katıldığı gün terör örgütlerinin Türkiye'ye kanlı mesajlar gönderdiğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli : " PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır"

" Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir"

" Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından terör örgütleri Türkiye'ye kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli: PKK, Herkesin Düşmanıdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Politika Türkiye 3-sayfa Terör PKK

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