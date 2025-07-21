Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basına kapalı olarak MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına dair bilgi alışverişinde bulunuldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika