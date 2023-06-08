Devlet Bahçeli Klasik Otomobiliyle Ankara Caddelerinde Gezdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini gezdi. Bahçeli'nin otomobili sürerken arka planda Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısı çaldı. MHP'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, elindeki tespih ve dikiz aynasında nazar boncuklu muska dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerini gezdi. MHP'nin paylaştığı videoda Bahçeli, otomobili sürerken, arka fonda ise Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısı çaldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin geçici Meclis Başkanlığı görevini devretmesinin ardından MHP'nin Twitter hesabından 'Bu bana yeter?' notuyla bir video paylaşıldı. Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara caddelerinde gezdiği videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu bana yeter' şarkısı çaldı. Bahçeli, otomobilini kendi sürerken parmağındaki yüzük, elindeki tespih ve dikiz aynasında nazar boncuklu muska dikkat çekti. (DHA)