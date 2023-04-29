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Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir. Hiçbir uzlaşmaya yanaşmamıştır"

Politika Haberleri

Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir.

Devlet Bahçeli : "Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği samimi değildir. Hiçbir uzlaşmaya yanaşmamıştır"

"CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu defa MHP diyelim. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim sıcacık kucaklaşmamızla buzları eritip üç hilalin etrafında buluşalım"

"Zillet İttifakı cumhurbaşkanı adayının dürüstlüğü yoktur. Kılıçdaroğlu, etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır."

"Zillet İttifakı paydasında buluşan partilerin hepsinin ağzı PKK ağzıdır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli İYİ Parti MHP Politika Haberler

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