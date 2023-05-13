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Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy mehmetçiklerimize sıkılmış bir kurşundur"

Politika Haberleri

Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy mehmetçiklerimize sıkılmış bir kurşundur" "Analarımızı ağlatanlarla kol kola, yanak yanağadır" "Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne de kültürü vardır"

Devlet Bahçeli : "Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy mehmetçiklerimize sıkılmış bir kurşundur"

"Analarımızı ağlatanlarla kol kola, yanak yanağadır"

"Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne de kültürü vardır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Türkiye Politika Haberler

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