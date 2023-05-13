Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy mehmetçiklerimize sıkılmış bir kurşundur"
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Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy mehmetçiklerimize sıkılmış bir kurşundur" "Analarımızı ağlatanlarla kol kola, yanak yanağadır" "Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne de kültürü vardır"
Devlet Bahçeli : "Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy mehmetçiklerimize sıkılmış bir kurşundur"
"Analarımızı ağlatanlarla kol kola, yanak yanağadır"
"Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne de kültürü vardır"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika