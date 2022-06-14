Devlet Bahçeli: "İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken... Devlet Bahçeli: "İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olmaz" Devlet Bahçeli : "İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olmaz" - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Devlet Bahçeli Milletvekili Kadıköy Politika Haberler

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