Devlet Bahçeli: "İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Devlet Bahçeli: "İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olmaz"
Devlet Bahçeli : "İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olmaz" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika