Devlet Bahçeli: "İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken... - Haberler

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Devlet Bahçeli: "İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Devlet Bahçeli: 'İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken...

Devlet Bahçeli: "İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olmaz"

Devlet Bahçeli : "İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olmaz" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Milletvekili Kadıköy Politika Haberler

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