Devlet Bahçeli: "Erzurum'a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır" "Erzurum'a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan, Erzurum'a taşıdığı provakatörülerin taşkınlıklarıyla istenmeyen görüntülere neden olan malum belediye başkanı Trabzon'un...

Devlet Bahçeli : " Erzurum'a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır"

" Erzurum'a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan, Erzurum'a taşıdığı provakatörülerin taşkınlıklarıyla istenmeyen görüntülere neden olan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır"

"Kavga, kaos, kargaşa, karanlık, kriz arayanlara acıklı derslerini vermek için aziz milletim sıra sende"

"Batı 14 Mayıs seçimleri öncesi aleni zillet ittifakından yana tarafını koymuştur"

"Kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz"

"Türkiye sömürge artığı bir ülke değildir"

"7 Mayıs 2023 tarihinde Erzurum'da yaşanan ve Trabzon kültüründen, Trabzon'un mayasından, Trabzon'un aseletinden nasibini almamış bir şahsın neden olduğu olaylar bayağı bir provakasyondur"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının meydan meydan dolaşıp fitne ve fesat saçması görevini ihmal ederek, şehrine ihanet ederek, ağır kusurlu siyasi faaliyetlerde bulunması kesinlikle sakıncalıdır."