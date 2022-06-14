Devlet Bahçeli: "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında hukuk tanımayan, Türkiye'nin egemen devlet vasfını inkar eden Avrupa Parlamentosu'nun 2021...
İhlas Haber Ajansı - Politika
Devlet Bahçeli: "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında hukuk tanımayan, Türkiye'nin egemen devlet vasfını inkar eden Avrupa Parlamentosu'nun 2021 Yılı Türkiye Raporu bizim için yok hükmündedir.
Devlet Bahçeli: "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında hukuk tanımayan, Türkiye'nin egemen devlet vasfını inkar eden Avrupa Parlamentosu'nun 2021 Yılı Türkiye Raporu bizim için yok hükmündedir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika