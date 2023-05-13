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Devlet Bahçeli: "Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'deki muhalefet partileri kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir.

Politika Haberleri

Devlet Bahçeli: "Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'deki muhalefet partileri kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir.

Devlet Bahçeli : "Dünya çapında hiçbir muhalefet partisi Türkiye'deki muhalefet partileri kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir. Can alıcı noktası ise bu muhalefetin çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüş olmasıdır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Devlet Bahçeli Türkiye Dünya Politika Haberler

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