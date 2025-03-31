Devlet Bahçeli'den Volkan Konak için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur. Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon'un kıymetli evladı Volkan Konak'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA