Devlet Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na Bayram Ziyareti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret ederek yönetim ile bayramlaştı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve yönetimi ile kahvaltı masasında bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Bahçeli, Ülkü Ocakları yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika