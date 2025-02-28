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Devlet Bahçeli'den haftalar sonra ilk mesaj! Ramazan ayını kutladı

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Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ramazan ayına ilişkin mesajını paylaşan Bahçeli, "Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den haftalar sonra ilk mesaj! Ramazan ayını kutladı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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