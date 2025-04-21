Devlet Bahçeli'den Ameliyat Sonrası İlk Paylaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait video kaydı, MHP sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MHP sosyal medya hesabından, Devlet Bahçeli'nin geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından yeni bir paylaşım yapıldı. Devlet Bahçeli'nin takım elbisesiyle yürüdüğü anlar, 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..." notuyla paylaşıldı.