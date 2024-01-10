Devlet Bahçeli, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak" Mesleğinin ahlaki ve etik ilkelerine bihakkın riayet eden, sorumluluk şuuruyla çalışmalarını sürdüren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bilgi ve haberin doğrusunu öğrenmek hem vatandaşlık hakkı hem de insan hakkı olduğunu belirten Bahçeli, "İnsan, kitle iletişim araçları vasıtasıyla devamlı surette kendisini ilgilendiren veya ilgilendirebilecek konularda ya bilgi ya da haber almak ister. Bilgi ve haberin doğrusunu öğrenmek hem vatandaşlık hakkı hem de insan hakkıdır. Gaflara, çarpıtmalara, dezenformasyonlara, kasten atlanılan gerçeklere, yalan iddialara ve yanlış yönlendirmelere tevessül ve teşebbüs etmeyen gazeteciler her zaman saygıyı hak etmektedir. Mesleğinin ahlaki ve etik ilkelerine bihakkın riayet eden, sorumluluk şuuruyla çalışmalarını sürdüren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevini icra ederken hayatlarını kaybeden gazetecilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 7 Ekim 2023 tarihinden buyana geçen 94 gün içinde, İsrail'in Gazze'deki seri katliamlarında hayatını kaybeden 112 gazetecinin de acısını paylaştığını, ailelerine taziyelerini sundu.

Geçen pazartesi İstanbul Fatih Camii'nde İmam ve cami cemaatine acil şifalar diyen Bahçeli, " Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Bilal Erdem'e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA