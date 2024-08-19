Devlet Bahçeli, Ali Koç'u ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. Ali Koç'u MHP genel merkezinde ziyaret eden Bahçeli, görüşmenin ardından Koç'u aracına kadar uğurladı.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Ali Koç'u genel merkez girişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Ali Koç'u aracına kadar uğurladı.