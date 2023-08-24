Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel çiçek aranjmanı gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi. Aranjmanda 1071 adet kırmızı ve beyaz gül ile karanfiller, 22 dal beyaz orkide ve 100 kasımpatı çiçeği yer alıyor.