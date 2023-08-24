Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel çiçek aranjmanı gönderdi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi. Aranjmanda 1071 adet kırmızı ve beyaz gül ile karanfiller, 22 dal beyaz orkide ve 100 kasımpatı çiçeği yer alıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.
Bahçeli'nin, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na gönderdiği çiçek aranjmanı, 1071 Malazgirt Zaferi anısına 1071 adet kırmızı ve beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor.
Bayrağın etrafında ise AK Parti'nin 22. yıl dönümü için 22 dal beyaz orkide yer alıyor.
Aranjmanda ayrıca Türkiye'nin 100. yılı için 100 kasımpatı çiçeği de bulunuyor.