Devlet Bahçeli: '14 Mayıs'ta ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın'da yurttaşlara seslendi. Bahçeli, "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri, demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır. Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler, kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. 14 Mayıs'ta ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz" dedi.

Devlet Bahçeli, bugün Aydın'da miting düzenledi. Bahçeli, mitingde şunları söyledi:

"14 MAYIS'TA YA TÜRKİYE'NİN KUDRETİNİ SEÇECEĞİZ YA DA KUMAR MASASINDA HEBA OLUP GİDECEĞİZ"

"Aydın'ın tarihinde zillet ve melanet yoktur, karanlık noktalar asla olmayacaktır. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi Aydın'da kök salmıştır. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte inşa ve ihya ederiz. İstikrarımıza ve istikbalimize sımsıkı sarılmak için, aziz milletim, sıra sende. 14 Mayıs seçimleri, yeni yüzyılın, demokratik eşiği milli, manevi değerlerin rehberleriyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır. Başaracak inancımız, itibarımız, irademiz vardır. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri, demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır. Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler, kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. 14 Mayıs'ta ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz.

Askerlerimizi şehit edenler, Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Polislerimizin şehit olmasına neden olan alçaklar, Altılı Masa'nın yeni ve resmi yedinci ortağıdır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller, CHP ile İYİ Parti ile yanak yanağa vermişler, Türkiye'ye pusu kurmuşlardır. Kandil'e yuvalanan teröristler, her gün CHP'ye, İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. Bugüne kadar CHP'li bir yönetici çıkıp da buna tepki göstermemiştir. Nevşehir'de duygu sömürüsü yapan, yalandan gözyaşları döken, işi gücü fitne fesat çıkarmak olan İYİ Parti Başkanı'ndan hiçbir itiraz da duyulmamıştır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, böyle bir akıl ve vicdan tutulmasına inanıyorum ki onay vermeyeceklerdir. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, böylesi bir teslimiyet ve ürkekliğe ümit ediyorum ki itibar etmeyeceklerdir.

" AYDIN, BU VEBALE ORTAK OLMAZ, OLAMAZ"

HDP'nin bir eş başkanı, geçen hafta aydında konuşmuş; bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy da Yeşil Sol Parti'ye istemiş. Terörist arkadaşlarının serbest kalması için bu rezil talebi dillendirmiş. Hani HDP ile beraber yürümüyorlardı? Bunlar yalancıdır, namerttir, güvensizdir. Yeşil Sol Parti demek, CHP ve İYİ Parti demektir. PKK, hepsini birden kafese almıştır. Uyarıyorum; Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, Kandil'e gidecektir. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy; saldırı, suikast ve kanlı eylemlere hizmet edecek. CHP'ye ve İYİ Parti'ye verilecek her oy, Türk milletinin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacaktır. Aydın, bu vebale ortak olmaz, olamaz.

" 5 KURUŞA VATAN SATAN, 3 KURUŞA KÖLE, 1 DOLARA DA HAİN OLUR"

Aydın, PKK'nın gölgesine saklanan, FETÖ'nün maskesini takan Kılıçdaroğlu'na olur vermez, veremez. Hiç kuşku yok ki zillet ittifakı, terör örgütleriyle aynı karede, aynı hizada, aynı gayededir. Küresel emperyalizm, zillet ittifakını ele geçirmiştir. Yeminli Türkiye düşmanları, umudunu zillet ittifakına bağlamıştır. Terörist Demirtaş, İmralı canisinin heykelini dikeceklerini söylüyordu. 6-8 Ekim olaylarında 51 kişinin ölümünü azmettirmişti. Haine merhamet, mazluma ihanettir. Teröriste acımak, milli birlik ve kardeşliğimizi yok saymaktır. 5 kuruşa vatan satan, 3 kuruşa köle, 1 dolara da hain olur. Maalesef ve aleni şekilde görülüyor ki CHP ve İYİ Parti yönetimi, PKK'yla sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmişlerdir.

"BÖLÜNME GAYRETİ İÇERİSİNDE OLANLARI AFFETMEMİZİN MÜMKÜN OLMADIĞINI BURADAN İLAN EDİYORUZ"

Bu güzel Aydın, zillete düşmez, ihanete geçit vermez. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Türkiye'nin karşısında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları doğal gaz ve petrol keşfinin karşında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları ilk yerli ve milli otomobil TOGG'un karşısında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları savunma sanayiimizin göz bebekleri olan Hürkuş'un, milli muharip uçağı Kaan'ın karşısındadır, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Bayraktar şirketinin, İHA ve SİHA'ların, TCG Anadolu'nun ve Kızılelma'nın karşısındadır, biz sonuna kadar yanındayız. Vakit, hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında kucaklaşma vaktidir. Herkese elimizi uzatıyoruz. Ancak bölünme gayreti içerisinde olanları da affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Bilinmelidir ki bu vatan sokakta bulunmamıştır. Bu devlet icazetle kurulmamıştır.

"14 MAYIS'TA CUMHURLA CUMHURİYET'İN KUCAKLAŞMASINA ŞAHİT OLACAĞIZ"

Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu hep birlikte gerçekleştirilecektir. Son bir asrın en önemli yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmak için, aziz milletim, sıra sende. 'Doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan' demek için, aziz milletim, sıra sende. Cumhur İttifakı'nı yükseltmek için, aziz milletim, sıra sende. MHP'yi güçlendirmek, TBMM'de milletvekili sayısını en çoklaştırmak için, aziz milletim, sıra sende. Sıra sende Aydınlı kardeşim. İstismarları çiğnemek için sıra sende. Yıkım planlarını engellemek için sıra sende. Cumhuriyet'in kuruluş ruhuna sahip çıkmak için sıra sende. Terör örgütlerini aklamaya çalışan zillet partilerine şamarı indirmek için, aziz milletim, sıra sende. Aydınlı kardeşlerim, yetki hepinizde. 14 Mayıs'ta cumhurla Cumhuriyet'in kucaklaşmasına şahit olacağız. Biz garibin, mazlumun; bağında, bahçesinde, bostanında ter dökenin, emek verenin yanındayız.

"KÜRESEL ABLUKAYA DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ"

Camideyiz, cemevindeyiz, duadayız, dilekteyiz, gönüldeyiz, kalpteyiz, Anadolu'nun her yerindeyiz. Caninin, eşkıyanın, bölücünün, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerinin de karşısındayız. Zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Hainlere teslim olmayacağız. Şiddet severlere eğilip bükülmeyeceğiz. Küresel ablukaya diz çökmeyeceğiz. Zillet ittifakına asla eyvallah etmeyeceğiz. 14 Mayıs'ta hem milletvekili adaylarımıza hem de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinizi bekliyorum."