DEVA, Saadet ve Gelecek birleşti, birleşmenin adı da belli oldu

DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında yapılan görüşmelerde sonuç alınamayan birleşme girişimi sonuca bağlandı. 3 partinin DSG Demokrasi Platformu olarak Meclis'e gelmesi bekleniyor.

TBMM'nin 6'ncı grubu olarak Saadet ve Gelecek Partilerinin milletvekilleriyle kurulan, Saadet-Gelecek Meclis Grubu'na yönelik yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Dün akşam 3 partinin liderlerinin görüşmelerinden hedefli birliktelikle hareket edilmesine karar verilerek, grubun oluşturulması üzerinde anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

DAVUTOĞLU ADAYLIK ISRARINDAN VAZGEÇTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde öncelikle Davutoğlu, daha önceki pazarlıklarda öne sürdüğü Cumhurbaşkanlığı adaylığı ısrarından vazgeçti. Bu konunun seçim sürecinde belirlenmesine 3 lider karar verdiği öğrenildi.

DSG DEMOKRASİ PLATFORMU

Ardından da yapılan görüşmelerde Davutoğlu, DEVA çatısı altında bir birliktelik önerdi. Ancak Babacan, Gelecek Partisi'nin daha uygun bir alternatif olduğunu dile getirdi. Ancak üçlü görüşmede partilerin tek çatı altında "Hedefli birliktelik" anlaşması çerçevesinde DSG Demokrasi Platformu ismiyle Meclis'te temsil edilmesinin daha uygun olacağına karar verildiği bildirildi.

GRUP BAŞKANI MAHMUT ARIKAN

Gerçek Gündem'in haberine göre oluşacak DSG Grubunun başkanının Mahmut Arıkan olmasına, Meclis'ten istenecek 1 grup başkanvekili kadrosuyla beraber 3 partinin de bir grup başkanvekili olmasıyla 34 milletvekiliyle güçlü bir yapıya kavuşturulması üzerinde anlaşıldığı öğrenildi. Ayrıca 3 partinin önümüzdeki seçim sürecinde de ortak hareket etmesine, ortak program yapmasına ve sağda yeni bir siyasi alternatif olması için çalışılması üzerinde anlaşıldı.