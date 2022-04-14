DEVA Partisi 'Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı'nı tanıttı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisince hazırlanan "Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı"nın tanıtımını yaptı.

Babacan, Bursa'da Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki bir sosyal tesiste 101 maddelik eylem planını tanıttığı programda, şehirlerin yönetilmesi konusunda tam demokrasiyi benimsediklerini söyledi.

Tam demokrasinin yolunun yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden geçtiğini belirten Babacan, "Çünkü Türkiye tek bir karar makamından, tek bir merciden yönetilemeyecek kadar büyük bir ülke. Yerinden yönetim, ülke kaynaklarının yerinde, verimli ve etkin kullanılabilmesini beraberinde getirir. Yerinden yönetim demokratik temsilin geliştirilmesini ve demokratik kültürün derinleştirilmesini sağlar. Tek tek bireylerin yönetimde daha çok söz sahibi olmasını sağlar. DEVA Partisi iktidarında yerinden yönetim ilkesini esas alacağız. Milletin memnuniyetini esas alacağız." diye konuştu.

Babacan, iktidara gelmeleri halinde Ankara'nın tüm vatandaşlara eşit mesafede olmasını sağlayacaklarını, ayrımcılıkla mücadele edeceklerini anlattı.

Eşit yurttaşlık ilkesini hakim kılacaklarını aktaran Babacan, "Bu anlayışla, imar planları yapılırken Alevi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı semtlerde cemevlerine mekan ayrılmasını sağlayacağız. Bunların yanı sıra yerelde doğrudan demokrasi mekanizmalarını işleteceğiz. Belli başlı projeleri o bölgede oturan vatandaşlarımıza soracağız. E-devlet üzerinden oylamalarını sağlayarak tercihlerini öğreneceğiz. Bir işi yaparken önce mahalleliye soracağız. Hiçbir zaman tepeden inmeci olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, yerel yönetim anlayışıyla ülkede esaslı bir dönüşüme öncülük edeceklerini belirtti.

Yolsuzluklarla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini bildiren Babacan, "Temel ilkemiz, halka dürüst bir biçimde hizmet etmektir. Bundan asla taviz vermeyeceğiz, verdirtmeyeceğiz. Biz bugüne dek ilkelerimizden şaşmadık, bu saatten sonra da şaşmayacağız." dedi.

"Doğal afet riski bulunan alanlara öncelik tanıyacağız"

Babacan, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Eylem Planı'nda kentsel yenilenmeyi ele aldıklarını, şehirlerin kültürel ve tarihi dokularını koruyarak yeniden yapılandıracaklarını ifade etti.

Güvenli yapılarda uygun şartlarda barınmayı temel bir insan hakkı olarak gördüklerini dile getiren Babacan, şöyle devam etti:

"Kentsel yenilenmede doğal afet riski bulunan alanlara öncelik tanıyacağız. Banka konut kredi sistemini, kentsel yenilenmede, teşvik unsuru haline getireceğiz. Dar gelirli vatandaşımıza faizsiz veya düşük faizli uzun vadeli kredi temin edeceğiz. Yine dar gelirliler için konut edindirme teşvikleri belirleyeceğiz. Uygun koşullu sosyal konut kiralama uygulamasını da hayata geçireceğiz. TOKİ'nin tek amacı vatandaşa sosyal konut edindirmek olacak. Bu süreçte uygulayacağımız bir diğer projemizin adı da 'Yıldız Şehirler'. DEVA Partisi iktidarının birinci yılında, Yıldız Şehirler kurulmasına yönelik araştırma çalışmalarına başlayacağız. İstanbul başta olmak üzere, kentsel yenilenmenin tıkandığı büyükşehirleri yenilerken uydu kentler oluşturacağız."

Babacan çevreyi, suyu ve havayı kirleten kuruluşlara caydırıcı yaptırımlar uygulayacaklarını, şehirlerde ses ve görüntü kirliliği ile kaldırım işgallerine karşı önlemler alacaklarını bildirdi.

Turizm bölgelerinden başlayarak vatandaşların kıyılardan yararlanmasının önündeki engelleri kaldıracaklarını anlatan Babacan, "Son günlerde sıkça tartışılan bir konuyu da çözüme kavuşturacağız. Başıboş sokak hayvanlarının yönetimine dair mevcut aksaklıkları gidermek üzere en iyi uygulamalardan esinlenerek süreli hayvan barınma alanlarını yeniden düzenleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Program, DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin'in eylem planının detaylarını açıklamasıyla sona erdi.