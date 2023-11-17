DEVA Partisi, yerel seçimlerde kendi adaylarıyla yarışacak

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'de konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, "Vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimle tek başınıza sizi görmek istiyoruz dedikleri seçim bu. 81 ilde Deva Partisi amblemini vatandaşlarımız görecekler" dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, bir dizi ziyaret için Eskişehir'e geldi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Esen'e, partisinin Eskişehir İl Başkanı Resul Ertürk ve partililer de eşlik etti.

"ADAY ADAYLIKLARINI ALMAYA BAŞLADIK"

Yerel seçimler için aday adaylıklarını almaya başladıklarını söyleyen Esen, "Deva Partisi yerel yöntemlerle ilgili seçim sürecini başlattı. Takvimimiz artık netleşti sayılır. Artık belli kademelerde olan arkadaşlarımızın yerel yönetimlerde aday adayı olmak için istifalarının gerektiği bir sürece de girdik. Teşkilatlarımızdan kamudan çalışan birtakım görevli vatandaşlarımızdan belediye başkanlığına, Meclis üyeliğine aday adayı olabilmek için istifa etmeleri gerekiyor. Bu süreci işletmeye başlattık. Biz aday adaylıklarımızı almaya başladık" diye konuştu.

"TEK BAŞINIZA SİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Sahadan aldıkları geri bildirimler sonucunda seçimlere kendi adaylarıyla girmeye karar verdiklerini ifade eden Esen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şöyle bir kararımız da var. Aslında bu karar bizim kararımız değil sadece biz toplumla, sahayla çok iç içe olan bir partiyiz. Sahadaki vatandaşlarımızdan, esnaftan, çiftçiden, işçiden, gençten, kadından geri bildirimler alıyoruz ve bu illerin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik hem de nasıl çözüm üretebiliriz, nasıl birlikte olabiliriz, nasıl iş birliği yapabiliriz bu süreçleri de vatandaşlarımızla sıkı temas halinde işletiyoruz. Bizim genel seçimler sonrası vatandaşlarımızla ve teşkilatlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda şunu gördük; Deva Partisi ittifak içinde yer aldı. O ittifakın içinde olmamız Millet İttifakı'na güçlendirici etki yapacaktık. Biz bu sorumluluğumuzdan geri durmadık. Deva Partisi taşın altına elini koydu. Esnafı, çiftçiyi, emekliyi rahatlatabilmek için koydu. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimle tek başınıza sizi görmek istiyoruz dedikleri bir seçim bu."

"YEREL ZEMİNDE İŞ BİRLİĞİ PLATFORMLARI OLABİLİR Mİ BİLEMİYORUM"

Esen; Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin yerel seçimlerde ittifak yapma olasılığına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Kendimiz yol alıp kendi sürecimizi de başarımızı da görmek istiyoruz. Bu çıtayı yavaş yavaş yükseltmek istiyoruz. Genel seçimler sonrası yaptığımız geri bildirimlerde bir tek yol alışın arzu edildiğini gördük. Yerel zeminde iş birliği platformları olabilir mi bilemiyorum Meclis üyeliklerinde vs. birbirini destekleme anlamında biz şu anda şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz; 81 ile ve 922 ilçede Deva Partisi amblemini vatandaşlarımız görecekler."