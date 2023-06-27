Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partinin yeni üst yönetimini belirledi. CHP listesinden TBMM'ye giren 15 milletvekili yönetim kademesinde yer alırken, Sanem Oktar DEVA Genel Sekreteri oldu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partinin yeni üst yönetimini belirledi. CHP listesinden TBMM'ye giren 15 milletvekili yönetim kademesinde yer alırken, Sanem Oktar DEVA Genel Sekreteri oldu.

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan imzasıyla partinin genel merkez organlarına, il ve ilçe teşkilatına gönderilen genelgeye göre partide Genel Başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulurken, bazı politika başkanlıklarının ismi ve görev alanı değiştirildi.

14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden TBMM'ye giren milletvekilleri yönetim kademesinde yer aldı. Önceki dönem "Kurumsal İletişim ve Tanıtım"dan sorumlu genel başkan Sanem Oktar Genel Sekreter olarak görevlendirildi.

DEVA'da yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

Mustafa Yenerogˆlu (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Hukuk ve Adalet Politikaları Bas¸kanı

I·brahim C¸anakcı (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Ekonomi Politikaları ve Siyasi I·s¸ler Bas¸kanı

Burak Dalgın (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Sanayi, Giris¸imcilik ve Dijital Do¨nu¨s¸u¨m Politikaları Başkanı

Candan Karlıtekin (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Tarım, Enerji ve Ulas¸tırma Politikaları Bas¸kanı

Mustafa Ergen (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Egˆitim Politikaları Bas¸kanı

Selma Aliye Kavaf (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Sosyal Politikalar Bas¸kanı

Elif Esen (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Kadın Politikaları Bas¸kanı

Dogˆa S¸anlıogˆlu (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Genc¸lik Politikaları Bas¸kanı

Cem Avs¸ar (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Yerel Yo¨netimler ve S¸ehircilik Politikaları Bas¸kanı

Evrim Rızvanogˆlu (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Dogˆa Hakları ve C¸evre Politikaları Bas¸kanı

Sadullah Ergin (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Tes¸kilat I·s¸leri Bas¸kanı

I·dris S¸ahin (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Sec¸im I·s¸leri Bas¸kanı - Parti So¨zcu¨su¨

Mehmet Emin Ekmen (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Halkla I·lis¸kiler Bas¸kanı

Hasan Karal (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Sivil Toplumla I·lis¸kiler Bas¸kanı

Nazlı Seda Vural (Genel Bas¸kan Yardımcısı): I·nsan Kaynakları Bas¸kanı

Medeni Yılmaz (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): I·dari ve Mali I·s¸ler Bas¸kanı - Genel Muhasip

Sanem Oktar (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Genel Sekreter

Aysun Hatipogˆlu (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Kurumsal Yapılanma ve I·s¸ Su¨rec¸leri Koordinato¨ru¨

Seda Kaya O¨sen (I·zmir Milletvekili): Ku¨ltu¨r, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinato¨ru¨

I·rfan Karatutlu (Kahramanmaras¸ Milletvekili): Sagˆlık Politikaları Koordinato¨ru¨

Bahar Kayseriliogˆlu: Kadın C¸alıs¸maları Koordinato¨ru¨

Tunahan Elmas (Kurucu U¨ye): Genc¸lik C¸alıs¸maları Koordinato¨ru¨

Ahmet Burc¸in Yereli (Genel Merkez Yo¨netim Kurulu U¨ye): Parti I·c¸i Egˆitim Koordinato¨ru¨

Elif Menderes: Saha C¸alıs¸maları Koordinato¨ru¨

Sadullah Kısacık (Adana Milletvekili): Tes¸kilat I·s¸leri Komisyon U¨yesi

Ertugˆrul Kaya (Gaziantep Milletvekili): Tes¸kilat I·s¸leri Komisyon U¨yesi

Ali I·hsan Merdanogˆlu (Genel Merkez Yo¨netim Kurulu U¨yesi): Genel Bas¸kan Bas¸danıs¸manı

Ramiz Ongun (Genel Merkez Yo¨netim Kurulu U¨yesi): Genel Bas¸kan Bas¸danıs¸manı

Kerem Altun (Kurucu U¨ye): Genel Bas¸kan Bas¸danıs¸man

Gu¨lc¸in Avs¸ar (Genel Merkez Yo¨netim Kurulu U¨yesi): Genel Bas¸kan Bas¸danıs¸manı (Genel Bas¸kan I·letis¸imi)

Zeynep Tatar (Genel Merkez Yo¨netim Kurulu U¨yesi): Genel Bas¸kan Bas¸danıs¸manı (Parti Kurumsal I·letis¸im)