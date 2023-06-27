DEVA Partisi yeni üst yönetimini belirledi
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partinin yeni üst yönetimini belirledi. CHP listesinden TBMM'ye giren 15 milletvekili yönetim kademesinde yer alırken, Sanem Oktar DEVA Genel Sekreteri oldu.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partinin yeni üst yönetimini belirledi. CHP listesinden TBMM'ye giren 15 milletvekili yönetim kademesinde yer alırken, Sanem Oktar DEVA Genel Sekreteri oldu.
DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan imzasıyla partinin genel merkez organlarına, il ve ilçe teşkilatına gönderilen genelgeye göre partide Genel Başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulurken, bazı politika başkanlıklarının ismi ve görev alanı değiştirildi.
14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden TBMM'ye giren milletvekilleri yönetim kademesinde yer aldı. Önceki dönem "Kurumsal İletişim ve Tanıtım"dan sorumlu genel başkan Sanem Oktar Genel Sekreter olarak görevlendirildi.
DEVA'da yeni yönetimde şu isimler yer aldı:
Mustafa Yenerogˆlu (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Hukuk ve Adalet Politikaları Bas¸kanı
I·brahim C¸anakcı (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Ekonomi Politikaları ve Siyasi I·s¸ler Bas¸kanı
Burak Dalgın (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Sanayi, Giris¸imcilik ve Dijital Do¨nu¨s¸u¨m Politikaları Başkanı
Candan Karlıtekin (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Tarım, Enerji ve Ulas¸tırma Politikaları Bas¸kanı
Mustafa Ergen (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Egˆitim Politikaları Bas¸kanı
Selma Aliye Kavaf (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Sosyal Politikalar Bas¸kanı
Elif Esen (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Kadın Politikaları Bas¸kanı
Dogˆa S¸anlıogˆlu (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Genc¸lik Politikaları Bas¸kanı
Cem Avs¸ar (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Yerel Yo¨netimler ve S¸ehircilik Politikaları Bas¸kanı
Evrim Rızvanogˆlu (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Dogˆa Hakları ve C¸evre Politikaları Bas¸kanı
Sadullah Ergin (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Tes¸kilat I·s¸leri Bas¸kanı
I·dris S¸ahin (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Sec¸im I·s¸leri Bas¸kanı - Parti So¨zcu¨su¨
Mehmet Emin Ekmen (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Halkla I·lis¸kiler Bas¸kanı
Hasan Karal (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): Sivil Toplumla I·lis¸kiler Bas¸kanı
Nazlı Seda Vural (Genel Bas¸kan Yardımcısı): I·nsan Kaynakları Bas¸kanı
Medeni Yılmaz (Genel Bas¸kan Yardımcısı, MV): I·dari ve Mali I·s¸ler Bas¸kanı - Genel Muhasip
Sanem Oktar (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Genel Sekreter
Aysun Hatipogˆlu (Genel Bas¸kan Yardımcısı): Kurumsal Yapılanma ve I·s¸ Su¨rec¸leri Koordinato¨ru¨
Seda Kaya O¨sen (I·zmir Milletvekili): Ku¨ltu¨r, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinato¨ru¨
I·rfan Karatutlu (Kahramanmaras¸ Milletvekili): Sagˆlık Politikaları Koordinato¨ru¨
Bahar Kayseriliogˆlu: Kadın C¸alıs¸maları Koordinato¨ru¨
Tunahan Elmas (Kurucu U¨ye): Genc¸lik C¸alıs¸maları Koordinato¨ru¨
Ahmet Burc¸in Yereli (Genel Merkez Yo¨netim Kurulu U¨ye): Parti I·c¸i Egˆitim Koordinato¨ru¨
Elif Menderes: Saha C¸alıs¸maları Koordinato¨ru¨
Sadullah Kısacık (Adana Milletvekili): Tes¸kilat I·s¸leri Komisyon U¨yesi
Ertugˆrul Kaya (Gaziantep Milletvekili): Tes¸kilat I·s¸leri Komisyon U¨yesi
Ali I·hsan Merdanogˆlu (Genel Merkez Yo¨netim Kurulu U¨yesi): Genel Bas¸kan Bas¸danıs¸manı
Ramiz Ongun (Genel Merkez Yo¨netim Kurulu U¨yesi): Genel Bas¸kan Bas¸danıs¸manı
Kerem Altun (Kurucu U¨ye): Genel Bas¸kan Bas¸danıs¸man
Gu¨lc¸in Avs¸ar (Genel Merkez Yo¨netim Kurulu U¨yesi): Genel Bas¸kan Bas¸danıs¸manı (Genel Bas¸kan I·letis¸imi)
Zeynep Tatar (Genel Merkez Yo¨netim Kurulu U¨yesi): Genel Bas¸kan Bas¸danıs¸manı (Parti Kurumsal I·letis¸im)